شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد 115 ألف جنيه عيدية صدقة للأسر الأكثر احتياجًا في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اعتماد مبلغ 115 ألف جنيه عيدية صدقة عيد الفطر للأسر الأكثر احتياجا بمحافظة أسوان. وقال الدكتور محمد عزت، مدير مديرية الأوقاف بأسوان، إن المبلغ سيتم توزيعه من خلال إدارة البر بالمديرية قبل عيد الفطر على الأسر الأكثر احتياجا طبقا لقاعدة البيانات المعدة للأسر الأكثر فقرا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 10,431

تعافي 2,486

وفيات 556

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