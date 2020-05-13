شكرا لقرائتكم خبر عن فنادق البحر الأحمر تستعد لاستقبال السياحة الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يسابق مسؤولو الفنادق والقرى السياحية بمحافظة البحر الأحمر، الزمن لتطبيق إجراءات وضوابط وشروط استقبال السياحة الداخلية بداية من غد، حيث بدأت إدارات الفنادق فى تنفيذ ما يخص المطاعم والمطابخ وحمامات السباحة والشواطئ والغرف، كما تتواصل أعمال التعقيم والتطهير لمواجهة انتشار فيروس كورونا والاهتمام بأعمال التشجير والزراعة لتكون هذه المنشآت جاهزة، كما تم استدعاء نحو ٥٠٪ من العمالة من مختلف الأقسام.

وتستعد القرى السياحية بمنطقة هاواى شمالى الغردقة لتكون جاهزة لاستقبال النزلاء بنسبة ٢٥٪ من الطاقة الاستيعابية لمدة أسبوعين لترتفع إلى ٥٠٪ بداية يونيو المقبل كما هو مقرر.

ونبه المحافظ عمرو حنفى، إلى أن وزارة السياحة طلبت تطبيق معايير واضحة وبصرامة وهو ما يجب تنفيذه، إذ سيتم إغلاق الفندق أو القرية السياحية لمدة عامين حال مخالفة الإجراءات والاشتراطات، مشيرا إلى أن غداً لا يعتبر عودة للسياحة، ولكنه تاريخ بداية التقييم لحصول الفنادق والقرى السياحية على ترخيص.

وأكد المحافظ أنه لا يوجد أى نوع من أنواع التعجل لفتح الفنادق لاستقبال السياحة الداخلية، قبل استيفاء جميع الاشتراطات والضوابط الصحية المطلوبة التى أعلن عنها مجلس الوزراء.

وقال حنفى إن هناك لجنة مشكلة من وزارتى السياحة والصحة والمحافظة لمراجعة تطبيق الاشتراطات والضوابط بكل دقة وبالكامل لمنح الفندق تصريحا بالموافقة على استقبال السياحة الداخلية.

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