شكرا لقرائتكم خبر عن في يومهم العالمي.. التأمين الصحي ببني سويف يُكرّم أبناءه من التمريض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم الدكتور حسن محمود سليمان، مدير عام فرع التأمين الصحي ببني سويف، الأربعاء، ٢١ من فريق التمريض العاملين بمستشفى بني سويف للتأمين الصحي، الأربعاء، بالتزامن مع اليوم العالمي للتمريض، تقديرًا لجهودهم في تنفيذ خطة الدولة الشاملة التي ترعاها القيادة السياسية وتحت إشراف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لمجابهة جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19».

الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام فرع التأمين الصحي ببنى سويف يكرم ٢١ من فريق التمريض العاملين بمستشفى بنى سويف للتأمين الصحي بالتزامن مع اليوم العالمى للتمريض

ووجّه مدير عام الفرع كل التحية والتقدير والاحترام للزملاء التمريض العاملين بالمستشفى والعيادات ممن يقدمون تضحيات غالية من أجل تلك الرسالة الإنسانية النبيلة التي يؤدونها بجد وشرف، قائلا «أنتم ركيزة رئيسية في جيش مصر الأبيض تعملون في صمت وإقدام وتضحية وبروح الانتماء الوطني في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في مواجهة جائحة فيروس كورونا كوفيد19».

الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام فرع التأمين الصحي ببنى سويف يكرم ٢١ من فريق التمريض العاملين بمستشفى بنى سويف للتأمين الصحي بالتزامن مع اليوم العالمى للتمريض

وتابع: «كل الشكر والتقدير لجميع الفرق الطبية وجميع العاملين من مختلف التخصصات بالمستشفى والعيادات لعملهم المتواصل دون انقطاع أو غياب لخدمة المرضى».

الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام فرع التأمين الصحي ببنى سويف يكرم ٢١ من فريق التمريض العاملين بمستشفى بنى سويف للتأمين الصحي بالتزامن مع اليوم العالمى للتمريض

وشدد الدكتور محمد يحيى، مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، على دور التمريض البارز فهم خط الدفاع الأول بجانب الأطباء وأعضاء الفريق الطبي ولهم أرق التهاني القلبية، تقديرًا لجهودهم المبذولة في تلك الفترة وعملهم ليلا ونهارًا.

كما تم تكريم فايزة فؤاد، رئيس تمريض عيادة ناصر، لبلوغها سن المعاش تقديرا لجهودها المبذولة.

الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام فرع التأمين الصحي ببنى سويف يكرم ٢١ من فريق التمريض العاملين بمستشفى بنى سويف للتأمين الصحي بالتزامن مع اليوم العالمى للتمريض

وجرى التكريم بحضور الدكتورة رضا محمود مدير إدارة الشؤون الطبية، وحنان يوسف مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، وعبدالعزيز الديري مدير إدارة العلاقات العامة.

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