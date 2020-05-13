شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 1680 مركز دروس خصوصية وتحرير 3150 محضر نظافة وإشغالات في الغربية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع قوات الأمن، تنفيذا للإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضح محافظ الغربية، في بيان، الأربعاء، أن الحملات التفتيشية والرقابية بنطاق المحافظة، خلال الفترة من 16 مارس الماضي وحتى 11 مايو الجاري، أسفرت عن غلق 1680 مركزًا للدروس الخصوصية، وغلق 2402 محلات وأسواق، و189 قاعة أفراح، و655 مقهي، و501 مطعم، و112 محال ألعاب إلكترونية، و421 حضانة، ومصادرة 2084 شيشة بمراكز ومدن المحافظة.
وذكر أنه تحرر 3150 محضر نظافة وإشغالات، بواقع 1704 محضر نظافة، و1446 محضر إشغالات، مؤكدًا مواصلة الحملات المكبرة في إطار الحرص على سلامة المواطنين، في إطار خطة الدولة لمجابهة فيروس كورونا، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
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