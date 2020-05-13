شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. تسيير 3 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين بالكويت بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر مطار القاهرة الدولى، غدا الخميس، 3 رحلات طيران دولية إلى دولة الكويت لعودة المصريين العالقين نتيجة تعليق الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تسير مصر للطيران رحلة إلى الكويت، كما تسير شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران رحلتين إلى الكويت على أن تكون عودة جميع الرحلات إلى مطار القاهرة الدولى، على أن يتم فحص جميع ركاب الرحلات من قبل الحجر الصحى فى المطار، وسيتم نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية لقضاء 14 يوما بالعزل.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.