شكرا لقرائتكم خبر عن "تنشيط السياحة" توجه رسالة للسائحين: يتم تعقيم جميع المنتجعات والفنادق لاستقبالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعثت هيئة تنشيط السياحة برسائل طمأنه للعالم حول الإجراءات الصحية التى تتخذها فى الفنادق والمنتجعات، وعمليات التعقيم التى تتم وفقا للمواصفات الصحية العالمية.

ونشرت الهيئة من خلال مواقع التواصل الاجتماعى صورة تظهر عمليات التعقيم فى أحد الفنادق وقالت فى تغريدة لها: "تنتظرون قضاء يوما هادئًا بجانب حمام السباحة؟، لهذا السبب يتم تعقيم جميع المنتجعات والفنادق فى جميع أنحاء مصر وتطهيرها، فى انتظار عودتك لتأخذ مشروبك المفضل تحت أشعة الشمس الساطعة".

وفى إطار جهود وزارة السياحة والآثار لاستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية والحماية من تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومتابعة استكمال أعمال التطهير والتعقيم فى مختلف الشركات والمنشآت الفندقية والسياحية، فقد انتهت جميع المنشآت الفندقية فى جميع المقاصد السياحية المصرية من أعمال التعقيم والتطهير بها.

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وأوضح عبد الفتاح العاصى مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية أن جميع المطاعم التى تقوم بتقديم خدمة توصيل الطلبات، يتم تعقيمها بصفة دورية ومنتظمة، أما بالنسبة للمطاعم المغلقة قامت الوزارة بالتنسيق مع غرفة المنشآت السياحية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعقيم هذه المنشات، مؤكدا على أنه لن يسمح بتشغيلها مرة أخرى إلا بعد الانتهاء من أعمال تطهيرها وتعقيمها وتقديم ما يفيد ذلك بالمستندات.

جدير بالذكر أن أعمال التعقيم والتطهير تتم بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، وبواسطة فريق متخصص، ووفقا للمعايير الدولية لإجراءات التطهير، وتحت إشراف وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وتتبع الفنادق إجراءات وقائية منذ دخول البهو ومنطقة المطاعم والبرجولا وحمامات السباحة، والممرات الداخلية للفنادق وغرف الضيوف، كما تفقد أعمال تطهير وتعقيم المطابخ.

إجراءات التعقيم تتم وفقا للمعايير التى أقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقا للمواد التى أقرتها وزارة الصحة والسكان، وأن أعمال التطهير تتم بصفة مستمرة.