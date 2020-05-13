شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل رحلة تقل 223 من المصريين العالقين بواشنطن خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدنى وصول رحلة استثنائية صباح غدا الخميس، من العاصمة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى مطار مرسى علم، تنظمها شركة "مصر للطيران" لإعادة المصريين العالقين، نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد وتعليق الرحلات الجوية كإجراء احترازى لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين.

وأضافت المصادر أن الرحلة التي تحمل رقمms982، من المقرر أن تصل في الساعات الأولي من صباح الخميس في تمام الساعة 06:10 صباحا وتقل 223 راكبًا مصريا، وفور وصول الرحلة إلى مطار مرسى علم من المقرر أن يتم وضع جميع الركاب العائدين بالحجر الصحى فى أحد الفنادق المخصصة هناك لمدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج.

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كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.