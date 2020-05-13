شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد تعيين الشيخ أحمد عبد المؤمن أحمد يونس مديرًا لأوقاف البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارا بتجديد تعيين الشيخ أحمد عبد المؤمن أحمد يونس مديرًا لمديرية أوقاف البحيرة، مع استمرار تكليفه مديرًا لمديرية أوقاف المنوفية.

وذكر بيان لوزارة الأوقاف مساء اليوم، أن قرار الوزير جاء بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1042 لسنة 2020م.

كما قرر وزير الأوقاف تكليف الشيخ هاشم سعد عبد الفتاح الفقي، مديرًا للدعوة بأوقاف الإسكندرية، والشيخ خالد عبد العزيز عبد الغني شجر، مديرًا للدعوة بأوقاف الشرقية، كما تم تكليف كل من: "الشيخ هاشم سعد سعد عبد الفتاح الفقى، بتسيير أعمال مديرًا إدارة الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ خالد عبد العزيز عبد الغني عبد الله شجر - بتسيير أعمال مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف الشرقية".

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وأكدت الوزارة أن قرارات الوزير تأتى في إطار الدفع بالقيادات الشبابية في مفاصل العمل الإداري والدعوى.