- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تعقيم مقر هيئة النيابة الإدارية الرئيسى بـ 6 أكتوبر لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإجراء التعقيم الدوري الخامس لمبنى النيابة الإدارية في مدينة السادس من أكتوبر باتباع كافة الإرشادات الواردة من وزارة الصحة.
تعقيم النيابة الإدارية
وأكد المستشار عصام المنشاوي، على أهمية سلامة أعضاء النيابة والجهاز الإداري والمترددين على النيابة باتخاذ إجراءات دورية ودائمة، وفي إطار جهود الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
من جانبه صرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم الأربعاء، بأنه تم الانتهاء من أعمال تركيب وتشغيل بوابتين إلكترونيتين لتعقيم المترددين على المبنى كافة.
إجراءات التعقيم
ويضم مبنى النيابة الإدارية إدارة التفتيش القضائي، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمكتب الفني لرئيس الهيئة والمكتب الفني للفحوص، ومركز التدريب والمعلومات، بالإضافة لنيابة 6 أكتوبر القسم الثاني.
أثناء تعقيم مقر الهيئة
وتأتى تلك التوجيهات في إطار جهود الدولة المصرية الخاصة بإجراءات طرق الوقاية من الإصابة بقيروس كورنا المستجد، وطرق الحد من الإصابة به وانتشاره بين فئات المجتمع.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. تعقيم مقر هيئة النيابة الإدارية الرئيسى بـ 6 أكتوبر لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.