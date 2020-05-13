التربية العسكرية بجامعة الأزهر تعلن إقامة دوراتها لطلاب السنوات النهائية بـ"البحث"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت ادارة التربية العسكرية بجامعة الأزهر عن إقامة دورات التربية العسكرية لطلبة الفرق النهائية فقط من جميع الكليات إلكترونيا عن طريق تقديم بحث من 30 درجة - وامتحان إلكتروني من 70 درجة. شروط تقديم البحث: شروط تقديم البحث: 1- تقديم بحث (30) درجة 2- امتحان إلكترونى (70) درجة * الطلبة المسموح لهم بحضور الدورة الطلبة المقيدين مسبقا بدورات ( الفرق النهائية فقط ) * الطلبة المسموح لهم بحضور الدورة الطلبة المقيدين مسبقا بدورات ( الفرق النهائية فقط ) (3-21 ودوره 4-4-2020) القاهرة –أسيوط –طنطا وباقى الدورات سيتم الإعلان عنها على صفحة الجامعة وتوقيت انعقادها يتم متابعة الصفحة الرسمية بجامعة الأزهر شروط البحث : - شروط البحث : - * يتم كتابة البحث word خط 16 غير مسموح بترك أكثر من ( 4 ) أسطر فارغة بالصفحة عدد الصفحات (10) صفحة باستثناء الصفحة الأولى يتم تسجيل بها الاسم –الرقم القومى –الكلية –الفرقة – مكان الانعقاد (القاهرة –قبلى –بحرى ) –رقم التليفون * يتم تقسيم البحث إلى (2) فصل، فصل (3) أقسام ثم التوصيات والمقترحات ثم الخاتمة Advertisements * يتم توزيع الأبحاث طبقا للاتى :- * يتم توزيع الأبحاث طبقا للاتى :- - دور الدولة والأجهزة المعنية لمجابهة فيروس كورونا ( طب بشرى – صيدلى – اسنان ). - تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى والمصرى ( تجارة- هندسة زراعية – علوم ). - دور المجتمع المدنى فى مجابهة في فيروس كورونا ( أصول دين – دعوة إسلامية – دراسات إسلامية ). - الأثر السلبي للشائعات خلال إدارة الأزمة واسلوب مجابهتها ( زراعة – لغة عربية – قرآن كريم – إعلام ). - المخدرات وتأثيرها السلبي على الشباب واسلوب الوقاية منها ( تربية – تربية رياضية – شريعة وقانون ). - حروب الجيل الرابع شبكة الانترنت ومخاطر مواقع التواصل الاجتماعى ( هندسة - لغات وترجمة ). * يتم تسليم الابحاث على الايميلات الاتية :- * يتم تسليم الابحاث على الايميلات الاتية :- القاهرة - [email protected] طنطا - [email protected] اسيوط - [email protected] اخر موعد لتسليم الابحاث للدورات يوم 27 -5-2020

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