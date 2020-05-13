تركيب بوابات تعقيم بالمدخل الرئيسي لجامعة الأزهر وكلية طب بنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
أعلنت جامعة الأزهر، استكمال تركيب بوابات التعقيم لعدد من البوابات الرئيسية والكليات بالقاهرة.
وأوضحت جامعة الأزهر، في بيان، اليوم الأربعاء، أن قيادات الجامعة تابعت البوابات الجديدة المهداة من المهندس عمر صفي الدين، رئيس مجلس إدارة شركة إيجيك المصرية الألمانية.
وقدم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، الشكر للمجتمع المدني الذي تتضافر جهوده لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وللمهندس عمرو أبوزيد أحد قيادات الشركة والدكتورة ياسمين المهدي، وكيلة كلية طب أسنان بنات، لمجهودهم في عملية الإهداء، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال تمثل أعلى قيم في الخير كونها تساعد في حماية الأرواح وتقيهم من التعرض للعدوى.
وقدم الدكتور مصطفى عبدالغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات الشكر لمن بادروا بهذا الإهداء، مشيرا إلى أن البوابات تم تركيبها ببوابة كلية الطب ومبنى رئاسة الجامعة وكلية طب أسنان بنات.
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