"عاشور" يهاجم "نقيب المحامين": أحذرك من الإساءة.. والنقيب يوضح موقفه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

هاجم سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، رجائي عطية، المقيب الحالي، محذرا من الإساءة إليه ومحاولة الانتقام منه، ومطالبا بعدم مراسلته مرة ثانية وإحالة أي وقائع فساد للنيابة العامة، فيما رفض "عطية" التعقيب على بيان عاشور.

وقال عاشور في بيان أصدره اليوم: بالإشارة إلى ما يصدر عنك "رجائي عطية" من خطابات ورسائل متهاترة موجهة إلينا لاتستهدف إلا الإساءة والأنتقام والتشفي ولا ترعي قيمة أو تقليد من تقاليد المحاماة ولاغاية نبيلة ولا واعية تستهدف قضية نافعة للمحامين.

وتابع: ألمحت أليك ولم تدرك وأفصحت لك ولم تعي في أكثر من مقام إنك فاقد لأي حياد أو تنزه عن الغرض الشخصي، وطلبت منك إن رأيت مخالفة أو جريمة ألا تتوانى عن تقديم بلاغ إلى الخصم الشريف في المجتمع وهو النيابة العامة لما تتمتع به الأخيرة من خصائل وقدرات تجاوزتك.

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وزاد: لذلك فإني أنبه عليك دون تلميح بأنني لن استقبل أي رسائل أو خطابات منك وأقول لك فلتتقدم بما لديك للنيابة العامة لتري ماتراه طبقًا للقانون، وأحذرك من اتباع مثل هذة الوسائل الصغيرة التي لن تنال إلا منك ومن يعاونك ويحرضك.

وأكد: وبعد أن استعنت بأهلك في سب المحامين وإهانتهم وبعد أن تغافلت عن قضايا المحامين ومشاكلهم، وبعد أن انشغلت بتدمير جداول نقابة المحامين وادخال غير المستحقين إليها سرًا، وبعد أن أعدتم للنقابة قيادات الإخوان من الموظفين الذين خرجوا من الخدمة منذ أعوام، وبعد أن أصبح همك الأكبر إدارة وصناعة المشكلات الصغيرة والتافهة بعد كل ذلك قررت ألا أهتم بما تفعل أو تقول.

وفي المقابل رفض رجائي عطية، نقيب المحامين الحالي، الرد على بيان "عاشور"، قائلًا لمصراوي: لن أرد على مثل هذا الكلام.​