علاء والي: الحظر الشامل يُزيد آلام الاقتصاد.. ومحاربة "كورونا" بالالتزام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة بمحافظة الجيزة، رفضه لمطالبات فرض حظر التجول الشامل على كافة أنحاء الجمهورية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد – 19).

وأشار والي، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن السبيل الوحيد للسيطرة على انتشار هذا الفيروس اللعين هو رفع وعي المواطنين بآليات التعامل والنظافة الشخصية وكافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية وتناشد وزارة الصحة والسكان المصرية كافة المواطنين الالتزام بها منذ بداية الأزمة وحتى الآن.

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وأوضح والي، أن المطالبة بفرض حظر تجول شامل على كافة أنحاء الجمهورية ستزيد من آلام الاقتصاد المصري، لافتا إلى أنه حتى هذه اللحظة يحاول الاقتصاد المصري الصمود أمام الإجراءات الصعبة التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لمواجهة ومحاصرة انتشار الفيروس.

وتابع: إلا أن فرض حظر التجوال الشامل سيؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد بشكل لا يعلم مداه إلا الله.

وناشد عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة، جموع المواطنين بالالتزام بكافة التعليمات.