من المنزل..10 طرق لسداد فواتير الكهرباء وتسجيل قراءة العداد إلكترونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، طرق سداد وتسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيًا للمساهمة في تنفيذ خطة الدولة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد على أن الالتزام بسداد فواتير الاستهلاك الشهرية بشكل منتظم من خلال المنافذ الإلكترونية يساعد على تجنب تراكم المديونيات على المواطنين.

وفيما يلي طرق سداد الفواتير وتسجيل قراءة عداد الكهرباء:

أولا.. طرق سداد الفواتير

1- الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر (www.eehc.gov.eg)

2- من خلال 60 ألف نقطة تحصيل فواتير التابعة لشركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي).

3- 120ألف نقطة لشركة فوري لتحصيل الفواتير على مستوى الجمهورية.

Advertisements

4- من خلال بنوك (الأهلي - مصر - الإسكندرية – CIB – Blom - Credit Agricol – أبوظبي الإمارتي – عودة – الإسكان والتعمير – QNB - قناة السويس - NBK) أو عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store - Play Store) بجانب 10 آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.

5- شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store) أو تطبيق My Fawryعلى الهاتف المحمول من(App Store -Play Store)

6- يمكن لسكان القاهرة الواقعين في نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق المحمول (خدمات الكهرباء الذكية www.eservices.ncdec.net) لتقديم الخدمات لكافة العملاء وتم نشره على play store بتقديم 3 خدمات وهي (إبلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة).

7- يمكن لسكان محافظة بورسعيد استخدام تطبيق الخدمة (www.digital.gov.eg) على بوابة التحول الرقمي .

ثانيا.. تسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيًا

1- تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال الموقع الرسمي لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

2- تحميل تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" التابع لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

3-الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على 121 وإبلاغ القراءة.​