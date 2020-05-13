محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، عن توفير سيارة إضافية لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بجانب السيارات المتواجدة منذ فترة، لسد احتياجات العاملين من المستلزمات الوقائية مثل الكحول والكمامات والجيل المعقم. وتتواجد السيارات بداية من غدِ الخميس من الساعة التاسعة صباحا أمام باب 2 لمبنى الهيئة الوطنية للإعلام.​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوطنية للإعلام: توفير سيارة إضافية لسد احتياجات العاملين من المستلزمات الوقائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.