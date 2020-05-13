محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 والخاص بضريبة الأطيان. وحصل الخليج 365 على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون، والذي من المقرر عرضه على النواب بالجلسة العامة. ويتكون مشروع القانون من 3 مواد ويهدف إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

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كانت هذه تفاصيل خبر قبل مناقشته بالجلسة العامة.. ننشر تقرير "خطة النواب" بشأن مشروع قانون ضريبة الأطيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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