قتلوه مرتين.. كيف أنهت سيدة حياة زوجها بمساعدة نجلها وابن شقيقته بكرداسة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مفاجآت صادمة كشفتها التحريات والتحقيقات في اتهام ربة منزل ونجلها وابن أخت زوجها، بقتل رب الأسرة وإلقاء جثته في مقابر أبو رواش بمركز كرداسة.

التحريات أشارت إلى أن الزوجة هي العقل المدبر للجريمة، حتى تتمكن من بيع المنزل بدعوى عدم توفير الزوج لاحتياجات الأسرة.

دست الزوجة السم في كوب عصير لزوجها، وسدد له نجل شقيقته طعنة نافذة في الجسم، ونقل الابن جثة أبيه بواسطة دراجة نارية وتخلص منها بالمقابر.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي مأمور قسم شرطة كرداسة بلاغ من ربة منزل وابنها بتغيب رب الأسرة في ظروف غامضة.

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شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث بقيادة العميد طه فودة رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر.

تحريات العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، توصلت إلى أن الزوجة ونجلها ونجل شقيقة زوجها وراء ارتكاب الواقعة، إذ قتلوه وتخلصوا من جثته بمقابر أبو رواش.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم مجدي موسي وكيل فرقة شمال أكتوبر، والرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة، من ضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة ليتسنى للزوجة بيت المنزل.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى النيابة العامة لتولى التحقيقات.