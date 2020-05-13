جبروت امرأة.. قتلت زوجها بمساعدة نجلها وابن الأخت وألقوا جثته في المقابر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: جبروت امرأة بحثت عن المال فعصفت برباط أسرتها، خططت ونجلها لقتل الزوج البسيط بمساعدة ابن شقيقته، وألقوا جثته بمقابر أبو رواش بمركز كرداسة، ظنا أن فعلتهم لن تنكشف إلا أن جهود مباحث الجيزة كشفت المستور. تلقى مأمور قسم شرطة كرداسة بلاغا من ربة منزل وابنها بتغيب رب الأسرة في ظروف غامضة. شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث بقيادة العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر. Advertisements تحريات العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، توصلت إلى أن الزوجة ونجلها ونجل شقيقة زوجها وراء ارتكاب الواقعة، إذ قتلوه وتخلصوا من جثته بمقابر أبو رواش. عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم مجدي موسي وكيل فرقة شمال أكتوبر، من ضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة ليتسنى للزوجة بيت المنزل. تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى النيابة العامة لتولى التحقيقات

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