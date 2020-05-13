لغز العثور على جثة عامل في مقابر "أبو رواش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تواصل إدارة البحث الجنائي بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة عامل بمنطقة مقابر "أبو رواش" بمركز كرداسة. ترجع تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة كرداسة بالعثور على جثة مجهولة الهوية. جهود البحث والتحري توصلت إلى أن الجثة التي عثر عليها لعامل مقيم بقرية ناهيا. Advertisements التحريات الأولية تشير إلى وجود خلافات أسرية بمنزل الضحية، وأنه تعرض للقتل. وتحفظ رجال المباحث على ٣ من أفراد أسرة المجني عليه بينهم زوجته ونجله لاستجوابهم. تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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