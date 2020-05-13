أخبار مصر | إصابة 19 من الطاقم الطبي والإداري في مستشفى المطرية التعليمي بكورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 09:22 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة 19 من الطاقم الطبي والإداري في مستشفى المطرية التعليمي بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد صفي الدين، مدير مستشفى المطرية التعليمي، إصابة 19 حالة من الطاقم الطبي والإداري بفيروس كورونا، من إجمالي 54 عينة تم أخذها، موضحا أن العدوى انتقلت للطاقم الطبي والإداري عن طريق ممرضة توفي حماها نتيجه إصابته بفيروس كورونا وكانت مخالطة له.

وأضاف صفي الدين، في تصريحات صحفية، أن العمل منتظم داخل المستشفى، مشيرا إلى أنه فور ظهور أي عدوى يتم تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى والتعقيم والتطهير الكامل للمكان، ويتم المتابعة من إدارة مكافحة العدوى بالمستشفى وعرض تقرير على لجنة مكافحة الأزمات بالمستشفى على مدار الـ 24 ساعة.

وأكد أنه تم حصر جميع المخالطين من الفريق الطبي والعاملين، وإجراء مسح وتحاليل لهم، وننتظر نتائج أخرى خلال الساعات المقبلة.

خروح 160 من مستشفات لعزل وارتفاع أعداد المتعافين لـ2486

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى اليوم.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية..