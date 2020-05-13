أخبار مصر | جامعة الأزهر تستكمل تركيب بوابات التعقيم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 09:22 مساءً - انت الان تقراء خبر جامعة الأزهر تستكمل تركيب بوابات التعقيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وقدم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة الشكر للمجتمع المدني الذي تتضافر جهوده في ظل هذه الجائحة لمواجهة انتشار فيروس وقدم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة الشكر للمجتمع المدني الذي تتضافر جهوده في ظل هذه الجائحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وللمهندس عمرو أبوزيد أحد قيادات الشركة والدكتورة ياسمين المهدي وكيلة كلية طب أسنان بنات لمجهودهم في عملية الإهداء، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال تمثل أعلى قيم في الخير كونها تساعد في حماية الأرواح وتقيهم من التعرض للعدوى. كما قدم الدكتور مصطفى عبدالغني نائب رئيس الجامعة لفرع البنات الشكر لمن بادروا بهذا الإهداء مشيرا إلى أن البوابات تم تركيبها ببوابة كلية الطب ومبنى رئاسة الجامعة وكلية طب أسنان بنات. جامعة الأزهر: استقبلنا ٣ آلاف من العائدين من الخارج ونبذل أقصى طاقاتنا للعمل على راحتهم

Advertisements أعربت جامعة الأزهر عن تقديرها لملاحظات العائدين من الخارج الذين يقطنون ببعض غرف المدينة الجامعية بمدينة نصر الذين أبدوا شكرهم لحسن الاستقبال وكذا لمن استاءوا من قلة الإمكانيات. وأوضح المركز الإعلامي أن الجامعة أخذت على عاتقها منذ إعلان قدوم المصريين من الخارج التكاتف والتعاون مع الشعب والدولة، بتقديم كافة خدماتها المتاحة وتحمل الصعاب في ظل هذا الوضع الصعب لمواجهة فيروس كورونا إيمانا منها بأن معادن الرجال تعرف في الشدائد فكانت من أوائل الجامعات التي فتحت مدنها للضيافة مستخدمة في ذلك مبانيها الجديدة وكذا المباني القديمة واستقبلت للآن مايزيد عن ثلاثة آلاف مواطن من الكويت والإمارات والسعودية.

تستكمل جامعة الأزهر تركيب بوابات التعقيم لعدد من البوابات الرئيسية والكليات حيث تفقد قيادات الجامعة البوابات الجديدة المهداة من المهندس عمر صفي الدين.



وجادت الجامعة بما تملكه في ظل ضعف مواردها المالية التي تقدر ميزانيتها بمثل الجامعات الأخرى علما بأنه يدرس فيها مايقرب من نصف مليون طالب ويتبعها ٨٦ كلية و٢٦ مدينة جامعية في حين يوجد في الجامعات الأخرى ثلاث مدن على الأكثر.



وأعنلت الجامعة ذلك فإنها تغتنم الفرصة وتقدم الشكر لطلابها من المصريين والوافدين الذين تحملوا المسئولية مع جامعتهم- التي تبذل جهدها لتوفر لهم الخدمات في ظل ضعف الإمكانيات- فأخذوا على عاتقهم خلال السنوات الماضية القيام بحملات للتنظيف داخل مبانيها ردا للجميل.