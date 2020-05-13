أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ رؤية غير الحاضن في ظل كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 09:22 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ رؤية غير الحاضن في ظل كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نادية هنري، عضو مجلس النواب، عن تقديمها طلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى وززيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، بشأن وجود العديد من الصعوبات التي تحول دون تنفيذ الرؤية لغير الحاضن للطفل وخصوصا مع تفشي جائحة كورونا وغلق الأندية التي يمكن أن يتم فيها الرؤية.

وأوضحت هنري، في بيان اليوم الأربعاء، أنه يوجد العديد من العقبات التي تشوب قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى مطالبتها بأهمية وضع مصلحة الطفل الفضلى نصب أعيننا وأهمية وجود الأب والأم ومشاركتهم في تربية الطفل وعدم حرمانه من رؤيتهما.

وتابعت عضو مجلس النواب، أنه مع وجود جائحة كورونا وغلق الأندية الرياضية أصبحت هناك استحالة لتحقيق شروط الرؤية الخاص بغير الحاضن وهناك ألاف الحالات التي لم يستطيعوا رؤية أطفالهم لحوالي 3 أشهر وربما يطول الأمر عن ذلك.

وطالبت عضو مجلس النواب، بوضع بدائل أخرى يمكن من خلالها رؤية غير الحاضن للطفل مع اتخاذ كافة تدابير الوقاية والسلامة.

خروج 160 من مستشفات لعزل وارتفاع أعداد المتعافين لـ2486

Advertisements

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.