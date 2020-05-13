أخبار مصر | "الإخوة الإنسانية" تعلن "اليوم العالمي للصلاة".. غدا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 09:22 مساءً - انت الان تقراء خبر "الإخوة الإنسانية" تعلن "اليوم العالمي للصلاة".. غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ فعاليات مبادرة "الصلاة من أجل الإنسانية" غدا الخميس، والتي أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية في الإمارات، حيث دعت فيها كافة شعوب العالم، للتضرع والصلاة إلة الله والصوم في ذلك اليوم من أجل أن يرفع الله وباء كورنا عن البشرية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن غدا سيكون يوما تاريخيا غير مسبوق، حيث تتوحد فيه قلوب البشر تحت شعار الانسانية في جميع انحاء العالم، للصلاة والدعاء الي الله بصوت واحد كل فرد في مكانه وحسب دينه ومعتقده ومذهبه، ويجمعهم شيء واحد فقط، وهو اليقين في قدرة الله ولطفه ورحمته، بأن يرفع الوباء فيروس كورونا المستجد عن البشرية.

وقد شهدت المبادرة تفاعلا عالميا في مختلف أنحاء العالم منذ إعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تضامنه مع المبادرة ودعمها.

وأنضم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية الي مبادرة الإنسانية، من أجل الدعاء للحفاظ على البشرية، كما انضم المجلس الإسلامي النيجيري وبطريركية أنطاكية وسائر المشرق المارونية إلى مبادرة لكي يرفع الله وباء كورونا عن البشرية.

Advertisements

واعلنت الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية ترحيبها ايضا بمبادرة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، كما كشف عدد من مشاهير عن مشاركتهم في المبادرة، حيث نشر الفنان هاني رمزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مقطع فيديو معلقا: “من أجل الإنسانية نصلي".

ونشرت أيضا الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، تؤكد انضمامها إلى مبادرة الصلاة من أجل الإنسانية يوم 14 مايو.

يذكر أن، اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، دعت العالم للصلاة الي الله من اجل أن يغيث البشر من هذا الابتلاء، وأن يلهم العلماء لاكتشاف دواء يقضي عليه وينقذ العالم من التبعات الصحية والاقتصادية والإنسانية، وذلك من خلال الموقع الرسمي لمبادرة "الصلاة من أجل الإنسانية" الذي سيمثل قناة تواصل فاعلة لجميع المشاركين في هذه المبادرة، وسيكون بمثابة التوثيق الرقمي للبيانات والفعاليات ومشاركات الناس من جميع أنحاء العالم.