أخبار مصر | رسالة نارية من سامح عاشور إلى نقيب المحامين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 09:22 مساءً - انت الان تقراء خبر رسالة نارية من سامح عاشور إلى نقيب المحامين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه سامح عاشور نقيب المحامين السابق، رسالة إلى رجائي عطية، نقيب المحامين الحالي، محذرا من اتباع الوسائل الصغيرة التي لن تنال الا منه وممن يعاونه ويحرضه.

وقال، إنه لن يستقبل رسائل أو خطابات من النقيب رجائي عطية، ليتقدم بما لديه للنيابة العامة لترى ما تراه طبقا للقانون، محذرا من اتباع الوسائل الصغيرة التي لن تنال إلا منه وممن يعاونه ويحرضه.

وتابع "عاشور" خلال رسالة كتبها على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "ألمحت إليك ولم تدرك وأفصحت لك ولم تعي في أكثر من مقام لأنك فاقد لأي حياد أو تنزه عن الغرض الشخصي، وطلبت منك أن رأيت مخالفة أو جريمة ألا تتوانى عن تقديم بلاغ إلى الخصم الشريف في المجتمع وهو النيابة العامة لما تتمتع به الأخيرة من خصائل وقدرات تجاوزتك".

وأشار إلى عدم الاهتمام بما يقول أو يفعل النقيب رجائي عطية، متابعا "وذلك بعد أن استعنت بأهلك في سب المحامين وإهانتهم وبعد أن تغافلت عن قضايا المحامين الهامة ومشاكلهم، وبعد أن انشغلت بتدمير جداول نقابة المحامين وإدخال غير المستحقين إليها سراً، وبعد أن أعدتم للنقابة قيادات الإخوان من الموظفين الذين خرجوا من الخدمة منذ أعوام، وبعد أن أصبح همك الأكبر هو إدارة وصناعة المشكلات الصغيرة والتافهة".

وأكد النقيب السابق للمحامين، أن ذلك جاء بعد صدور خطابات ورسائل متهاترة موجهة إليه لا تستهدف إلا الإساءة والانتقام والتشفي ولا ترعى قيمة أو تقليد من تقاليد المحاماة ولا غاية نبيلة ولا واعية تستهدف قضية نافعة للمحامين".

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وكان خاطب رجائي عطية، نقيب المحامين، سامح عاشور، النقيب السابق، بشأن شركة دلتا للتنمية العمرانية.

وجاء نص الخطاب لسامح عاشور:

أرسلنا لسيادتكم في 23-4-2020 الخطاب المرفق صورته، للتكرم بالإفادة عما ترونه من واقع علمكم بالموضوع ومباشرتكم إياه.

وفيما تطلبه شركة دلتا للتنمية العمرانية من رد 5 ملايين جنيه مدفوعة للنقابة وحل ردها إليها على سند أنه لم يتم تسليمها المشروع حتى تاريخ تحرير خطابها في 26-3-2020 كما لم تصلها دفعة مقدمة ولم يتم استخراج تراخيص أو تصاريح أو رسومات، خلافا لما ينص عليه البند الثاني بالعقد المبرم بينكم وبينها في 1-8-2019 وملحقه في 12-10-2019.