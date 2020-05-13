شكرا لقرائتكم خبر عن نقل صلاة العشاء والتروايح من الجامع الأزهر بالقاهرة (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، مساء الأربعاء، على موقع «فيسبوك» بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح من داخل الجامع الأزهر بالقاهرة.
وأعلنت وزارة الأوقاف، في وقت سابق الأربعاء، أنه سيتم بث صلاة التراويح من الجامع الأزهر إذاعيًّا طوال العشر الأواخر من شهر رمضان.
أضافت الوزارة في بيان أن ذلك يأتي في ضوء التنسيق بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف بعد بث صلاة التراويح إذاعيًّا من مسجد عمرو بن العاص لمدة 10 أيام.
واختتم بيان وزارة الأوقاف: «نسأل الله العلي العظيم أن يعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
10,431
-
تعافي
2,486
-
وفيات
556
كانت هذه تفاصيل خبر نقل صلاة العشاء والتروايح من الجامع الأزهر بالقاهرة (بث مباشر) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.