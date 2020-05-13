شكرا لقرائتكم خبر عن نقل صلاة العشاء والتروايح من الجامع الأزهر بالقاهرة (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، مساء الأربعاء، على موقع «فيسبوك» بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح من داخل الجامع الأزهر بالقاهرة.

وأعلنت وزارة الأوقاف، في وقت سابق الأربعاء، أنه سيتم بث صلاة التراويح من الجامع الأزهر إذاعيًّا طوال العشر الأواخر من شهر رمضان.

أضافت الوزارة في بيان أن ذلك يأتي في ضوء التنسيق بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف بعد بث صلاة التراويح إذاعيًّا من مسجد عمرو بن العاص لمدة 10 أيام.

واختتم بيان وزارة الأوقاف: «نسأل الله العلي العظيم أن يعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين».

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