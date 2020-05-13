شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يرأس اجتماع لجنة الإسكان بالديوان العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الأربعاء، اجتماع لجنة الإسكان بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، واللواء شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة، لعرض الأسعار للوحدات المخصصة لهيئة قضايا الدولة بأبراج عبدالمنعم رياض بطنطا، حيث قام المجلس التنفيذي بالمحافظة بتشكيل لجنة والموافقة على التخصيص.

واستهل الاجتماع بقيام لجنة الإسكان بعرض الأسعار التي تم تخصيصها للدور الأول والثاني العلوى بمساحة ٣٩٧٤م٢، بالإضافة إلى تخصيص مدخل خاص وغرفة أمن ومكان مخصص كسلم وجراج يتسع ل٣٠ سيارة ملاكي.

وشدد محافظ الغربية على مدير الإدارة المالية والإدارية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد أثناء إقامة مزاد محلات الاستاد، على أن يتم مراعاة المسافات بين المواطنين والتنظيم الجيد والعمل على عدم الازدحام والتكدس وتوفير المواد المطهرة وإلزام المواطنين بارتداء الكمامات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.