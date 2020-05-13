شكرا لقرائتكم خبر عن بينها جدة ودبي والكويت.. «المصري اليوم» تنشر جدول رحلات إعادة العالقين بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصري اليوم» على جدول تشغيل رحلات إعادة المصريين العالقين بالخارج في عدد من الدول العربية والأجنبية لإخضاعهم للحجر الصحي في مدينة مرسي علم، بداية من الأربعاء وحتى 20 مايو المقبل، ويشمل الجدول تنظيم 12 رحلة طيران من الرياض وجدة ومسقط ودبي وواشنطن وتورنتو والخرطوم والكويت.

وأنهت الأجهزة الأمنية والصحية في البحر الأحمر استعداداتهما لاستقبال عدد من رحلات الطيران التي تقل عددا من المصريين العائدين الخارج إلى مطار مرسي علم الدولي، وفور إنهاء وصولهم سيتم توقيع الكشف الطبي عليهم للتأكد من خلوهم من الفيروس وإخضاعهم للحجر الصحي بعدد من الفنادق والقري السياحية.

وكشف اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، أن فنادق مدن المحافظة والمدينة الجامعية استقبلت نحو 5733 مصريا عائدين من الخارج سواء عن طريق مطار مرسى علم أو من ميناء سفاجا، من العاملين القادمين من السعودية، وما زالت تستقبل العائدين من الخارج حتى نهاية مايو الجاري.

اعادة المصريين العالقين بالخارج في عدد من الدول العربية والأجنبية لإخضاعهم للحجر الصحي بمرسي علم

اعادة المصريين العالقين بالخارج في عدد من الدول العربية والأجنبية لإخضاعهم للحجر الصحي بمرسي علم

اعادة المصريين العالقين بالخارج في عدد من الدول العربية والأجنبية لإخضاعهم للحجر الصحي بمرسي علم

اعادة المصريين العالقين بالخارج في عدد من الدول العربية والأجنبية لإخضاعهم للحجر الصحي بمرسي علم