شكرا لقرائتكم خبر عن حجر قها: خروج ٨ حالات بعد تماثلها للشفاء من كورونا بينهم طبيبة وممرضتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق الطبي بمستشفى الحجر الصحي بقها، بمحافظة القليوبية، مساء الأربعاء، خروج ٨ حالات من المستشفى بعد ورود نتائج تحاليلهم التي تؤكد تعافيهم من فيروس كورونا، من بينهم طبيبة وممرضتين.

ووجه الفريق الطبي بالمستشفى، على الصفحة الرسمية بالفيس بوك، التهنئة لزملائهم بالشفاء والتعافي، داعين المولى عز وجل بالشفاء العاجل لكل المرضى وان يحفظ الله مصرنا الحبيبة.