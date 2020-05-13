شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء ربط منطقة برنيس بالشبكة الموحدة قبل نهاية مايو ودراسة مد خط جديد للشلاتين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد المهندس محمد السيد، رئيس شركة كهرباء القناة، أنه من المقرر الانتهاء من ربط منطقة برنيس جنوب البحر الأحمر بالشبكة القومية الموحدة، قبل نهاية مايو الجاري، من خلال المشروع الذي تنفذه شركة مصر لنقل الكهرباء، بعد انتهاء تركيب محطتي محولات متنقلة جهد «٢٢٠ ك.ف.أ»، لتأمين وصول التغذية الكهربائية لها، ثم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء.
وأوضح «السيد» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أنه جرى الانتهاء إنشاء خط كهربائي من مدينة القصير لمرسى علم بتكلفة مليار جنيها بطول 295 كيلو متر وتم الانتهاء منه في 6 شهور فقط، وأنه يجري العمل في تنفيذ الخط الجديد للوصول إلى برنيس وسيتم الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة وبذلك يتم استكمال جميع الأعمال الخاصة بالساحل الجنوبي الشرقي للبحر الأحمر لخدمة التنمية العمرانية والسياحية والاجتماعية بهذه المناطق.
واتفق رئيس شركة كهرباء القناة خلال اجتماعه مع اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على إنهاء جميع المشاريع والمقايسات وخطط الإحلال والتجديد والتوسعات قبل ميعادها، ما كان له الأثر الكبير في نفوس المواطنين والمستثمرين.
كما اتفقا على دراسة مد خط كهربائي لربط مدينة شلاثين بالشبكة الموحدة من خلال منطقة برنيس، وذلك لتوصيل الكهرباء لجميع التجمعات والمشروعات القومية بهذه المنطقة الواعدة.
يذكر أن شركة كهرباء القناة انتهت من ربط مدينتي القصير ومرسي علم بالشبكة الموحدة للكهرباء.
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