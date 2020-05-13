شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يزور «مترو الشهداء» ويوجه بالدفع بقطارات إضافية في محطات التكدس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، الأربعاء، جولة تفقدية مفاجئة بمحطة الشهداء لمترو الأنفاق (التبادلية بين الخطين الأول والثاني)، في الرابعة والنصف عصر اليوم لمتابعة انتظام حركة مترو الأنفاق ومتابعة تقديم كافة التسهيلات للركاب.

وتفقد الوزير المحطة وتابع مرور أكثر من 10 قطارات بالخطين الأول والثاني ووجه قيادات المترو بالدفع الفوري بقطارات إضافية في أي محطة تظهر بها تكدسات بالتزامن مع خروج الموظفين من الهيئات والشركات والوزارات، بالإضافة إلى تواجد كافة قيادات مترو الأنفاق إلى جميع المحطات لمتابعة حركة الركاب وموافاته بتقارير على مدار الساعة عن حركة المترو في الخطوط الثلاثة وكذلك استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من حيث التعقيم والتطهير المستمر للمحطات والقطارات.

وفي لقائه مع عدد من الركاب حرص الوزير على التأكيد على أهمية ارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا وأهمية التطهير المستمر للايدي بالكحول، مشيرا إلى أن وزارة النقل تقوم بالتطهير والتعقيم المستمر للقطارات، وأن كافة العاملين بوزارة النقل في خدمة المواطن المصري.

وتوجه الوزير إلى محطة مصر للسكك الحديدية، حيث اطمئن على نظافة المحطة وعلى جداول التشغيل الخاصة بالفترة القادمة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لسفر الركاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتسهيل سفر الركاب وكذلك التطهير المستمر للمحطات والقطارات لمجابهة فيروس كورونا.