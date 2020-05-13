شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف..فيتش: مصر ستحقق معدلات نمو إيجابية بخلاف دول المنطقة الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف، أوضح من خلاله إنه على الرغم من توقعات وكالة "فيتش" بانخفاض معدلات نمو دول شمال أفريقيا إلا أنها أكدت أن مصر ستحقق معدلات نمو إيجابية بخلاف دول المنطقة خلال الفترة المقبلة، ولفت الإنفوجراف إلى أن مصر حافظت على معدلات نمو إيجابية خلال أزمة كورونا وانها ستستمر فى تحقيق معدلات نمو إيجابية بخلاف دول المنطقة، وأن 3.6% معدل النمو المتوقع أن تحققه مصر فى 2021/2020.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لجهود مجابهة فيروس "كورونا" في مصر، وذلك فيما يتعلق بإجمالي عدد المصابين، وحالات الإصابة الجديدة، وعدد حالات الشفاء، والحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابي إلى سلبي، وعدد الوفيات الجديدة، فضلاً عن إجمالي عدد الوفيات حتى الآن.

كما استعرضت الوزيرة معدل الإصابة بفيروس "كورونا" لكل مليون حالة في جميع محافظات الجمهورية، موضحة أنه تم عقد مقارنة بين أعداد الحالات المُحولة من مستشفيات الفرز إلى مستشفيات العزل والنزل المختلفة في الفترة من 6 إلى 12 مايو الجاري، حيث استقبلت مستشفيات العزل 59% من الحالات، فيما استضافت النزل 41% من الحالات، وبلغ متوسط أيام العزل في المستشفيات 11.6 يوم، وذلك في مستشفيات : الصداقة، 15 مايو، النجيلة، أبو خليفة، العجمي، إسنا، قها، بلطيم، العجوزة، تمى الأمديد، وزايد آل نهيان، أبو تيج، وهليوبوليس.

واستعرضت الوزيرة نسب شفاء الحالات حسب الفئة العمرية، والتي جاءت في أعلى مستوياتها في الأفراد الذين تبلغ أعمارهم من 30-39 عاماً بمعدل 318 حالة، تلتها المرحلة العمرية 40-49 عاما بنسبة شفاء 288 حالة.



