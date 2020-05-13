شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة إعفاء ضريبة الدخل بـ60% ولا ضرائب حتى 24 ألف جنيه غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الخميس، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها: تنفيذا لتكليفات الرئيس بتحقيق العدالة الاجتماعية.. زيادة إعفاء ضريبة الدخل بـ60% ولا ضرائب حتى 24 ألف جنيه سنويا.. وزير المالية بعد إقرار تعديلات القانون: عالجنا تشوهات منظومة «الخصم الضريبى» تطبيق النظام الجديد على المرتبات اعتبارا من بداية العام المالى الجديد فى يوليو وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

بعد تحية الرئيس السيسى لهم فى اليوم العالمى: «

وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:بعد تحية الرئيس السيسى لهم فى اليوم العالمى: « كورونا » تكشف الدور النبيل.. هكذا تدعم الدولة «التمريض» مجدى يعقوب يؤكد أهمية دعم «ملائكة الرحمة» ويقول: نحترم دوركم ونقدره.. مصر بها مدرسة بكل مستشفى مركزى أو عام.. وكليات التمريض توسعت بالجامعات والأطقم تقوم بدور فى أهمية الأطباء أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى الرياضيات «الجزء الثانى»

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