شكرا لقرائتكم خبر عن سماع دوى إطلاق نار وسط تل أبيب أمام مستشفى لعلاج مصابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن مدينة تل أبيب شهدت عملية إطلاق نار اليوم الأربعاء، وأوضحت الصحيفة أن حراس أمن إسرائيليين أطلقوا النار على شاب فلسطيني، أثناء محاولته تنفيذ عملية طعن حارس على مدخل مستشفى "شيبا تل هشومير" قرب "تل أبيب" التي تحولت لحجر صحي لعلاج المصابين بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وأضافت الصحيفة أن حارس أمن أصيب بجراح وجرى نقله إلى قسم الإنعاش الرئوي في المستشفى لتلقي العلاج السريع، مشيرة إلى أن كاميرات المراقبة التقطت مقطعاً لشخص بحوزته سكيناً، وهم بالهجوم على عناصر الأمن أمام مدخل المستشفى قبل أن يطلق النار عليه ويصاب بجراح.

وأشارت إلى أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقاً في ملابسات الطعن وتبين أنها جنائية.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع إجمالى الإصابات بوباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلى 15 ألفا و539 بعد تسجيل 13 حالة جديدة وبلوغ الوفيات 262 بعد رصد 4 حالات جديدة منذ الأمس.

ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الاسرائيلية عن الناطق باسم وزارة الصحة الإسرائيلية قوله -فى بيان اليوم الأربعاء- "بلغ عدد مرضى الكورونا فى البلاد 16539 حالة حتى الساعة 10:57 من صباح اليوم بينهم 262 وفيّات".

وأضاف الناطق، "من مجمل الإصابات، هناك 46 وصفت حالتهم متوسطة و61 خطيرة و51 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، و12173 تماثلوا للشفاء، علما أن المرضى حاليا عددهم 4104".

Advertisements