شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. الحكومة تعفى مستلزمات وأدوية مواجهة كورونا من رسم الشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها قرار مجلس الوزراء بإعفاء المستلزمات الطبية وأدوية مواجهة فيروس كورونا من رسم الشراء.

الحكومة تعفى المستلزمات الطبية وأدوية مواجهة كورونا من رسم الشراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعفاء التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، من رسم الشراء المقرر قانوناً، والتي تقوم بتوفيرها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لصالح الجهات المُخاطبة، باعتبار فيروس "كورونا" من الأوبئة وينطبق عليه شرط الإعفاء في حالات الكوارث والأوبئة.

التعليم تمد فترة تسليم المشروعات البحثية حتى 18 مايو الجارى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مد فترة تسليم المشروعات البحثية لطلاب النقل حتى يوم الإثنين 18 مايو الجارى بدلا من السبت 16 من نفس الشهر.

وزير النقل: التعاقد على شراء 260 جرار سكة حديد وصيانة الأسطول الحالي

ترأس وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أعمال الجمعية العامة العادية رقم 18 للشركة المصرية للصيانة، وخدمات السكك الحديدية إيرماس، حيث تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة، وقائمة المركز المالى، وعرض تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجى عن القوائم المالية المعدلة، عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2019.

تأجيل قرار الحكومة بتسعير المطهرات والكمامات لمواجهة كورونا شهرين

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة تأجيل العمل بقرار رئيس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 لمدة شهرين اعتبارا من 15 إبريل 2020، والخاص بتحديد أسعار المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنها الكمامات والجوانتيات والكحول والمطهرات وغيرها من المنتجات الواقية لفيروس كورونا، وكان القرار ينص على إلزام كافة المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار المنتجات فى أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، مع حظر حبسها عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى.، وتضمن القرار معاقبة كل من يخالف هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة.

وزيرة الصحة: 28 مليون جنيه التكلفة المالية لرحلات المصريين العالقين فى الخارج

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، التكلفة المالية لرحلات المصريين العالقين فى الخارج والتى تم حجرها صحيا من خلال سلطات الحجر الصحى فى الفترة من 3 حتى 9 مايو الجارى، فى كل من محافظات: مطروح، القاهرة، البحر الأحمر، دمياط، السويس، بورسعيد، أسوان، جنوب سيناء، الإسكندرية، والجيزة والتى بلغت نحو 28 مليون جنيه، والتى اشتملت على إجراء تحاليل الفحص السريع وPCR والخدمات الطبية بأماكن العزل.

نقابة العلاج الطبيعى تعلن أول حالة وفاة بين أعضائها نتيجة الإصابة بكورونا

نعت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، برئاسة الدكتور سامى سعد النقيب العام، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الدكتور عبد الناصر حسن نقيب العلاج الطبيعى بالأقصر، مدير مستشفى الأقصر العام السابق، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعية الله أن يغفرله ويسكنه فسيح جناته.

نقابة التمريض تعلن سادس حالة وفاة بين أعضائها بسبب كورونا

نعت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، سادس شهيدة من جنود الجيش الأبيض، الشهيدة سهير حلمى، والتى تعمل بمستشفى الجراحة بالدمرداش، وذلك على إثر إصابتها بفيروس كورونا أثناء عملها بمستشفى الحجر الصحى بالعبور.

مشارك بمنتدى شباب العالم ينشر فيديو له بعرض الزائر المسرحى.. ويعلق: أشكر الله

نشر Didi Nur Azman المشارك فى منتدى شباب العالم فى نسخته الثانية مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل "فيس بوك"، وكتب تعليق على الفيديو قائلًا إنه يشكر الله على مشاركته فى عرض الزائر على مسرح منتدى شباب العالم.

مفجر قضية "التلاعب بالبورصة" يقيم دعوى قضائية لبطلان صفقة بيع البنك الوطنى

أقام المحامى محمد قدرى، المدعى بالحق المدنى بقضية التلاعب بالبورصة، والذى يعد مفجر القضية كونه صاحب أول بلاغ للنيابة العامة بوجود مخالفات فى صفقة بيع البنك الوطنى المصرى، دعوى قضائية ضد محافظ البنك المركزى، بمجلس الدولة، مطالبًا بإبطال صفقة شراء البنك الوطنى المصرى لما بها من مخالفات لقانون البنك المركزى.

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مغادرة 479 عالقا فى الكويت إلى القاهرة عبر 3 رحلات جوية

غادرت مطار الكويت الدولى اليوم الأربعاء، ثلاث رحلات جوية، لنقل نحو 479 من المصريين العالقين فى الكويت إلى القاهرة، وقد غادر 195 راكبا على متن طائرة شركة الخطوط الجوية الكويتية، ثم 145 راكبا على متن طائرة شركة طيران الجزيرة الكويتية، بالإضافة إلى 139 راكبا على متن طائرة شركة الخطوط الجوية الكويتية .

وزيرة الصحة: ارتفاع نسب الشفاء لمن تبلغ أعمارهم 30-39 عامًا يليها مرحلة 40-49 عاما

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، الموقف الحالى لجهود مجابهة فيروس "كورونا" فى مصر، وذلك فيما يتعلق بإجمالى عدد المصابين، وحالات الإصابة الجديدة، وعدد حالات الشفاء، والحالات التى تحولت نتيجتها من إيجابى إلى سلبى، وعدد الوفيات الجديدة، فضلًا عن إجمالى عدد الوفيات حتى الآن.

فيديوجراف.. تعرف على آداب العطس والسعال لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا

مجموعة من النصائح، وجهها الحساب الرسمى لوزارة الصحة المصرية، لمتابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، متعلقة بـ "آداب" العطس والسعال، فى الوقت الذى ينتشر فيه فيروس كورونا المستجد.

أبو عبيدة "شيطان التفجيرات".. رحلته من ميدان رابعة لمخطط تدمير القاهرة.. فيديو

عقب ثورة 30 يونيو وفشل اعتصام رابعة، خرج مجموعة من أنصار جماعة الإخوان هاربين إلى سوريا للتدريب على حمل السلاح والتفجيرات، كان بينهم محمد السيد منصور الطوخى التكفيرى الذى أصبح فيما بعد العنصر الرئيسى فى العمليات الإرهابية التى تتم باستخدام السيارات المفخخة، فى سوريا أصبح لقبه "أبو عبيدة" بعدما تمكن هو والمجموعة المرافقة له من العمل الإرهابي.

التعليم: 17 مايو بدء استلام أبحاث طلاب المدارس الفنية حتى 4 يونيو المقبل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن سيتم البدء فى تسلم البحوث الطبيقية لطلاب المدارس الفنية اعتبارا من يوم الأحد 17 مايو الجارى وحتى الخميس 4 يونيو المقبل، إلكترونيا وورقيا، للانتهاء من تسليم الأبحاث والبدء فى تقييمها قبل تسليم بعض المدارس لامتحانات الثانوية العامة وبدء أعمال الندب لامتحانات الثانوية الفنية.

الحكومة توافق على مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير لكافة مستحقات الدولة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية لكافة مستحقات الدولة من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وكافة مستحقات الدولة الأخرى، وكذا ما يتعلق بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

الحكومة: اعتبار مجمع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة من المشروعات القومية

وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع مجمع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

الحكومة تستثنى صناعات البتروكيماويات والأسمدة بالعمل بنظام المناطق الحرة

وافق مجلس الوزراء على المقترح المقدم من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتعديل المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذى سيسمح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة، وذلك تشجيعاً للاستثمار والتشغيل والتصدير، خاصة أن الاكتشافات الأخيرة أدت إلى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعى.

غدا طقس شديد الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا.