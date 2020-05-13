شكرا لقرائتكم خبر عن أول لقاء مع متضررى محور ترعة الزمر: لو وقعت حادثة هتبقى عندنا فى الصالون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت كاميرا ”الخليج 365” بعدد من أصحاب الشقق المطلة علي محور ترعة الزمر لمعرفة رأيهم في المحور مع الأضرار التي لحقت لهم بسببه، حيث قال أحد السكان إن المبنى الذى يسكن فيه ليس مخالف علي الإطلاق، مشيرا أن جميع التراخيص موجوده ومسجله بالشهر العقاري

وأضاف أخر أن حديد الكوبري ملتصق بشكل غريب في نوافذ وبالوكنات الشقة مع وجود أصوات العمال وأعمالهم المزعجة.

وأردف أخر أن الأمر صعب للغاية فإذا حدث لقدر الله حريق في المبني كيف يتم أنفاذنا من الحريق وكيف يتم وصول سيارات المطافئ والحماية المدنية لأنفاذنا الأمر أصبح مريب ويدعو للخوف الشديد.

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وأكد أخر أن الشقة أصبحت مخزن من كثرة المعدات والأتربة التي يحولها الكوبري للشقة فنحن لا نستطيع التنفس من كثرة الأتربة التي تدخل الشقة، مشيرا أنه يعمل مهندس مدني، مؤكدا على أنه يجب أن يكون هناك شق يحافظ علي الجانب المدني للمواطن، وذلك الكوبري لم يراعي هذا الجانب علي الإطلاق.

وأشار أخر إلي أن شقته القديمة كانت مساحة الشارع بها 8 متر فقام ببيعها وشراء تلك الشقة لوسع الشارع، ولكن بعد بناء ذلك الكوبري سيكون الأمر صعب جدا حتى للتنفس، وإذا وقعت حادثة لقدر الله علي ذلك الطريق سأجد العربية أو الموتوسيكل يجلس بجانبي داخل الشقة.















