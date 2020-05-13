شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شاهد سوق البدرشين الأسبوعى بالجيزة قبل فضه رغم التحذيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد السوق ازدحاما كبيرا رغم التحذيرات بمنع التجمعات، وتلقت محافظة الجيزة شكاوي من مواطني البدرشين بشأن انعقاد سوق الاربعاء دون مراعاه الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي الفور مركز البدرشين بشن حملات لإخلاء وفض السوق ورفع الباعة الجائلين منه وتم إزالة السوق الإسبوعى .

كما نفذت محافظة الجيزة حملات لفض الأسواق الأسبوعية، حيث قاد اللواء محمد كمال بهلول رئيس مركز ومدينة البدرشين حملة أسفرت عن فض سوق قرية العزيزية بميت رهينة، وذلك وفقا لخطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا، كما تم رفع الإشغالات بشارع النيل السعيد وشارع آثار سقارة وأمام جمعية السمك لتيسير حركة السير والمرور مع استمرار متابعة الحملة، وفض سوق مزغونة .

وفى السياق واصلت محافظة الجيزة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة تفشى فيروس كورونا، وذلك من خلال إطلاق حملات تعقيم على مستوى الأحياء والمراكز حفاظا على سلامة المواطنين، شملت المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعدداً من الشوارع الفرعية والمحلات والمنازل والأماكن العامة وعدداً من مقار مكاتب البريد والبنوك والمساجد والكنائس وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا .

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واتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات الخاصة بالعمل بديوان عام المحافظة والدواوين التابعة لها بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات لتوفير بيئة عمل صحية أمنه للموظفين بما يضمن انسيابية العمل بكفاءة وفعالية حيث وجه المحافظ بإلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة .

كما قرر محافظ الجيزة إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.