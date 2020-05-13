شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه الشرب بالقليوبية تستقبل 17729 شكوى خلال 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، تقريرا عن تعامل الشركة مع شكاوى المواطنين في الستة أشهر الأولى من العام الحالي.

حيث استقبلت ورصدت الشركة من خلال إدارة الخط الساخن والادارة العامة للعلاقات العامة خلال 5 أشهر الأولى من العام الحالي 2020 بإجمالي عدد17729 شكوى وتم حلها.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد على أن حق الشكوى من الحقوق التي كفلها الدستور المصري للمواطنين وتقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بتلقي وبحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون وايضا يتم استقبال مقترحاتهم بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه.

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وأضاف أن الشكاوى شملت 8003 مياه متمثلة في انقطاع أو تسريب او ضعف او كسر و259جودة مياه و282 محاسبية و8962 صرف صحي من انسدادات وكسر مواسير،223 شكوى لا تخص الشركة، موكدا انه يتم استقبال الشكاوى من خلال الخط الساخن 125 أو عبر الواتس أب على رقم 0120028880 أو تطبيق الهاتف المحمول 125 والصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

وشدد على استمرار جهود القائمين على المنظومة بدور مهم للتنسيق بشان حل مشكلات المواطنين في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، لزيادة الثقة بين المواطن والشركة.