شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق عين شمس: إعداد مقالة بحثية لطلاب فرق النقل ولا امتحانات إلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور ناجى عبد المؤمن عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، عن أن الكلية قررت إعمالا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بخصوص امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وفي ضوء قرارات مجلس الجامعة الذى عقد مؤخرا، الاستقرار على إعداد المقالة البحثية للطلاب في كل مقرر.

وأكد عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيتم الإعلان عن الضوابط ومواعيد التسليم خلال أيام، لافتًا إلى سيتحدث بنفسه للطلاب من خلال قناة الكلية لتوضيح ضوابط وإرشادات كتابة المقال البحثى وكيفية تسليمه وضوابط التي تحكمه.

يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات في جلسته رقم (699) التي ناقشت ما يتعلق بالخطط المستقبلية لنظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 فى إطار تطورات الوضع العالمى لانتشار فيروس كورونا المستجد، أقر ما يلى :

بالنسبة لطلاب فرق النقل بجميع الكليات:

- يلغى إجراء الإمتحانات التحريرية والشفوية ويستبدل بتلك الإمتحانات أحد البديلين الآتيين:

(أ)- إعداد الطلاب لرسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي) في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل ويكون لكل جامعة وضع المعايير والضوابط والشروط والقواعد اللازمة لتقييم وإجازة تلك الرسائل وفقا لطبيعة الدراسة المقررة لكل كلية أو برنامج دراسي على حدا.

(ب)- عقد اختبارات إلكترونية للمقررات التي كانت تدرس فى هذا الفصل بالنسبة للكليات أو البرامج الدراسية الملتحق بها أعداد محدودة من الطلاب ويتوافر لديها البنية التحتية والإمكانيات التكنولوجية.

وفى أى من البديلين المتقدمين لا ترصد درجات للطلاب "وإنما يعد الطالب ناجحا أو راسبا فقط"

Advertisements

- بالنسبة للكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكية وإجراء امتحانات عملية:

تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية / أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة، أو في بداية العام الجامعي الجديد، مع وجوب اجتياز الطلاب للامتحانات العملية المنصوص عليها فى اللوائح الداخلية للكليات، بعد استكمالهم لتلك التدريبات، ويعد الطالب ناجح أو راسب فقط.

- بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات:

تؤجل الامتحانات التى كان مقرر عقدها فى نهاية الفصل الدراسى الثانى لاجتياز مقررات هذا الفصل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة، ويعهد للجامعات وضع الجداول والضوابط مع مراعاة منح الطلاب فترة زمنية ملائمة قبل إجراء الإختبارات.

- بالنسبة لطلاب الدراسات العليا:

يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقاً لما تراه بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة، على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.

تشكل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات تتولى متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات المتقدم ذكرها وتلقى أية استفسارات من الجامعات تتعلق بتطبيقها وفحص أية حالات خاصة يسفر عنها تطبيق تلك القرارات.