بالفيديو.. جهود شرطة التموين خلال حملات أمنية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، فيديو يبرز جهود شرطة التموين بوزارة الداخلية، في استهداف الأسواق وضبط أطنان لحوم فاسدة ومنتجات غذائية وكحول مجهول المصدر. يأتي ذلك بالتنسيق بين الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وإدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع اتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية.

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