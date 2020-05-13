"راكب عربية حديثة".. القبض على متسول بحوزته 1420 جنيه بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:
ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، القبض على متسول بمنطقة النزهة، بحوزته 1420 جنيه.
ووردت معلومات للمقدم محمد جهاد سلطان، رئيس مباحث قسم شرطة النزهة تفيد تردد شخص على ميدان الحجاز بدائرة القسم مستقلًا سيارة "كيا سيراتو" حديثة، والجلوس على كرسي متحرك أسفل كوبرى الحجاز الجديد واستجداء المارة.
وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بسرعة القبض على المتهم، وعقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن النقيب معتز موسى، معاون المباحث، من ضبطه وبحوزته مبلغ 1420 جنيها واعترف أن المبلغ من متحصلات نشاطه.
وقال المتهم أمام العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، إنه يأتي كل يوم من محافظة الشرقية مستقلًا سيارته الملاكي إلى ميدان الحجاز ثم يترك سيارته ويجلس على كرسي متحرك للتسول واستجداء المواطنين.
تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العقيد صلاح البيلي، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.
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