بعد تقديم شكوى للبرلمان الأوروبي| مصدر يكشف حقيقة مقتل قبطية بعد إجبار الأمن لها على اعتناق الإسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نفى مصدر مسؤول صحة ما زعمه أحد أقباط المهجر حول إجبار الأجهزة الأمنية لمواطنة مسيحية على اعتناق الإسلام وقتلها؛ لتمسكها بديانتها المسيحية.

وأوضح المصدر أن حقيقة الموضوع تتمثل في أن زوج المذكورة حرر محضرًا باختفائها بمركز شرطة سمالوط، ثم تبين أنها مقيمة صحبة والدها بقرية صفط اللبن بمركز المنيا بسبب خلافات زوجية.

وأضاف المصدر أن السيدة المذكورة حررت المحضر رقم ٤١٨٢/٢٠٢٠ إداري مركز شرطة المنيا اتهمت فيه المدعو شيتي زكي شنودة بنشر أخبار كاذبة، ونشر صورة خاطئة لها رغم كونها على قيد الحياة.

كان شيتي زكي شنودة من أقباط المهجر في فرنسا، قد نشر خبرًا على فيسبوك؛ وادعى فيه أن الأجهزة الأمنية أجبرت المسيحية سميرة شكري كامل بركات، على اعتناق الإسلام، ثم قتلتها؛ لتمسكها بديانتها المسيحية ونشر صورة لجثة، زاعمًا أنها جثة المذكورة؛ وقدم مذكرة للبرلمان الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.