"الفقي" مديرًا للدعوة بأوقاف الإسكندرية.. وعبدالله شجر للشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تكليف الشيخ هاشم سعد سعد عبدالفتاح الفقي، بتسيير أعمال مدير إدارة الدعوة بمديرية الإسكندرية، والشيح خالد عبد العزيز عبدالغني عبدالله شجر، بتسيير أعمال مدير إدارة الدعوة بمديرية الشرقية.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار الدفع بالقيادات الشبابية في مفاصل العمل الإداري والدعوي.
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