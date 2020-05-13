الأزهر: ارتفاع إصابات كورونا بين العاملين بمستشفى الزهراء لـ 135 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، والمشرف العام على المستشفيات، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا للعاملين بمستشفى الزهراء الجامعي بالعباسية، التابع لكلية طب البنات بالقاهرة، إلى 135 حالة.

وأضاف صديق، في تصريحات لمصراوي، اليوم الأربعاء، أنه تم حجز ما يقرب من 85 حالة من المصابين بمستشفى الأزهر التخصصي بمدينة نصر، والتي تم تخصيصها للمصابين التابعين للجامعة، وباقي المصابين عزلوا أنفسهم في منازلهم، مشيراً إلى أنه لا توجد حالات تحتاج النقل للرعاية المركزة.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن مستشفى الزهراء الجامعي يعمل به ما يقرب من 900 عضو هيئة تدريس، و2057 شخصًا بين طبيب مقيم وامتياز وتمريض وعاملين وفنيين وإداريين، وأجريت الفحوصات على 700 فرد من المخالطين للحالة المصابة بالفيروس.

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وتابع المشرف العام على مستشفيات جامعة الأزهر: نسبة إصابة الطاقم الطبي بالزهراء تبلغ 20% من إجمالي عدد الإصابات، ونتابع جميع الحالات أولا بأول".

كما أشار صديق، إلى أنه تم اكتشاف الإصابات بكورونا يوم الخميس الماضي، لموظفة بالمبنى الإداري، تعمل بعيادة خارجية، ونقلت الفيروس لزوجها الذي يعمل بالمطبخ، ونقله بدوره لباقي المصابين.

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر، أن غلق مستشفى الزهراء الجامعى مؤقت، للتطهير والتعقيم فقط، وليس لشيء آخر، وسعودة العمل بها مرة أخرى لتقديم الخدمة كما كانت، بعد انتهاء أعمال التعقيم والتطهير

وقال صديق، إن الإصابة بكورونا متوالية هندسية وليست عددية، بمعنى أن الشخص المصاب بمجرد الاحتكاك من الممكن أن يصل عدد المصابين لـ1500، موجهاً بالحرص على الحرص واتباع كافة أساليب الوقاية، وستنتهي الجائحة قريبا.​