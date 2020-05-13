مواجهة كورونا والقضايا الإقليمية.. السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس جنوب إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول مستجدات ملفات مطروحة على أجندة الاتحاد الإفريقي، في ضوء تولي جنوب إفريقيا رئاسته الحالية وعضوية مصر في الترويكا الإفريقية.

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وتم التباحث حول جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا في إفريقيا، والتوافق حول مواصلة الجهد الإفريقي المشترك لمواجهة انتشار الفيروس واحتواء تداعياته الاقتصادية والاجتماعية على الدول الإفريقية وتقديم المساعدات الطبية، لا سيما من خلال استغلال الموارد المتاحة حاليًا في إطار الاتحاد الإفريقي من خلال الصندوق الذي تم تدشينه لدعم احتياجات دول القارة لمكافحة الفيروس، بجانب التعاون مع الشركاء الدولين، مع أهمية عدم تأثير الانشغال بأزمة كورونا على جهود مكافحة الإرهاب بالقارة.

كما تناول الاتصال تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وجنوب إفريقيا في مختلف المجالات، حيث أكد الرئيس حرص مصر على تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية القائمة مع جنوب إفريقيا على الصعيد القاري والدولي، ودفع الحوار الإستراتيجي بين البلدين في قضايا السلم والأمن والتنمية الاقتصادية بالقارة، وذلك لما للدولتين من ثقل محوري فعال داخل القارة الإفريقية.

ومن جانبه؛ أشاد الرئيس رامافوزا، بالتنامي المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، معربًا عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، ومنوهًا إلى وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وجنوب إفريقيا في مختلف المجالات على المستوى الثنائي والقاري.​