وزير النقل يفاجئ العاملين بمحطة الشهداء ويوجه بالدفع بقطارات إضافية لمنع التكدسات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، محطة مترو الشهداء، في الرابعة والنصف عصر اليوم لمتابعة انتظام حركة المترو ومتابعة تقديم كافة التسهيلات للركاب.

وحرصت الوزير، على متابعة مرور أكثر من 10 قطارات بالخطين الأول والثاني، ووجه قيادات المترو بالدفع الفوري بقطارات إضافية في أي محطة تظهر بها تكدسات بالتزامن مع خروج الموظفين من الهيئات والشركات والوزارات، إضافة إلى تواجد كافة قيادات مترو الأنفاق إلى جميع المحطات لمتابعة حركة الركاب وموافاته بتقارير على مدار الساعة عن حركة المترو في الخطوط الثلاثة.

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كما وجه وزير النقل، باستمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من حيث التعقيم والتطهير المستمر للمحطات والقطارات.

وفي لقائه مع عدد من الركاب، حرص الوزير، على التأكيد على أهمية ارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا والتطهير المستمر للأيدي بالكحول، مشيرا إلى أن وزارة النقل تقوم بالتطهير والتعقيم المستمر للقطارات وأن كافة العاملين بوزارة النقل في خدمة المواطن المصري.

وتوجه الوزير إلى محطة مصر للسكك الحديدية للاطمئنان على نظافة المحطة وعلى جداول التشغيل الخاصة بالفترة القادمة، مؤكدا رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لسفر الركاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتسهيل سفر الركاب والتطهير المستمر للمحطات والقطارات لمجابهة فيروس كورونا.