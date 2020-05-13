"الإياتا": 69٪ من الركاب لا يفكرون في السفر بسبب الحجر الصحي لمدة 14 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" تقريرا جديدًا يوضح أن أضرار انتشار فيروس كورونا ستمتد لفترات متفاوتة علي قطاع النقل الجوي، حيث يكون السفر الدولي هو الأكثر تأثرًا بالأضرار من الداخلي، وهو ما دفع "الإياتا" لوضع معايير للسفر الدولي للركاب يتم الاتفاق عليها، كما ان إجراءات الحجر الصحي عند الوصول بالمطارات والتحليل الفوري أمرًا بالغ الأهمية لإعادة تشغيل الرحلات الجوية والحفاظ علي الركاب .

وقال ألكساندر دي جونياك، رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا": هناك سيناريوهات متوقعة للسفر الأول يتوقف على افتتاح الرحلات الداخلية، مع فتح الرحلات الدولية بشكل أبطأ بكثير، وهو ما يحد من انتعاش السفر الجوي الذي قد يتحسن في أواخر هذا العام وخلال العام القادم.

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وأشار ألكساندر، إلى السيناريو المتشائم ويستند إلى وقف السفر واستمرار الإغلاق بسبب موجة ثانية من الفيروس وهذا من شأنه أن يؤخر انتعاش السفر الجوي .

وأضاف: توصل بحث أجراه الاتحاد للمسافرين إلى أن 58٪ من المحتمل يكون سفرهم الأول على الرحلات الداخلية فقط ، كما أظهر البحث أن 86٪ من المسافرين قلقين بشأن الحجر الصحي أثناء السفر، و69٪ من المسافرين لا يفكرون في السفر إذا كانت تستغرق فترة 14 يومًا من الحجر الصحي .

وأوضح أنه إذا استمرت أزمة السفر سنخسر العديد من الوظائف وينهار الاقتصاد لسنوات بعد تحقيقه للنمو: نحن بحاجة إلى حل للسفر الآمن الذي يعالج أمرين، أولهما يجب أن يمنح الركاب الثقة للسفر بأمان ودون أي متاعب لا داعي لها، وثانيهما أن تمنح الحكومات الثقة بأنها محمية من استيراد الفيروس من الخارج عبر الرحلات الجوية .​