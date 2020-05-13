أخبار مصر | رئيس زراعة النواب: المجلس حريص على عقد جلساته في موعدها

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس زراعة النواب: المجلس حريص على عقد جلساته في موعدها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن ما يقوم به المجلس، من دور وطنى خلال تلك الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد في ظل مواجهة فيروس كورونا ، هو أمر يحسب لرئيس المجلس الدكتور على عبدالعال وجميع نواب المجلس.

وأشاد "الحصري" في بيان له، بحرص البرلمان على عقد جلساته العامة واجتماعات اللجان لمناقشة مشروعات القوانين المهمة التي تساعد الدولة في مواجهة الأزمة، مؤكدًا أهمية مواصلة مجلس النواب دوره التشريعى والرقابى، في تلك الأزمة، خاصة وأن المجلس ملتزم بوقت محدد لإنهاء كافة مشاريع القوانين المهمة التي تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة.

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وأوضح أن مجلس النواب أقر خلال الأسابيع الماضية عدد كبير من مشروعات القوانين التي من شأنها مساعدة الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، مثل تعديلات قانون الطوارئ ومشروع قانون ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع تداعيات كورونا، ومشروع فتح اعتماد إضافي بالموازنة ومشروع قانون العلاوة الدورية، ومشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومشروع قانون زيادة المعاشات، كما أقر المجلس خلال جلساته الأخيرة قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ بالبلاد، وهى كلها تشريعات تساعد الدولة في العبور من تلك الأزمة، بما يحافظ على مختلف شرائح المجتمع وضمان الحماية الاجتماعية لهم.

وأشاد رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، بالإجراءات الوقائية التي تقوم الأمانة العامة بالمجلس بناء على توجيهات الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، وبقيادة المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس، للحماية من فيروس كورونا داخل مبنى البرلمان، بدءا من كشف الحرارة لجميع المترددين على المجلس وتوزيع الكمامات والمطهرات، وتنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي خلال الجلسات والاجتماعات، ومنع التوقيع ببصمة اليد،مشيرا إلى أنها كلها إجراءات جيدة تساعد في الوقاية من انتقال فيروس كورونا داخل البرلمان.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى اليوم.

2980 حالة تحولت نتائجها من إيجابية لسلبية



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.

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تسجيل 338 إصابة جديدة بكورونا.. و12 وفاة



وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية..