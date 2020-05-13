أخبار مصر | طلب إحاطة حول بيع الكمامات والكحولات المغشوشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة حول بيع الكمامات والكحولات المغشوشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم جمال عباس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مُوجه لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حول بيع الكمامات الطبية غير مُطابقة للمواصفات الصحية، بالإضافة إلى بيع الكحولات المغشوشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عباس، في بيان، اليوم الأربعاء، إن هناك بعض الأشخاص لا نصفهم إلا بمُعدومي الضمير وضعاف النفوس يستغلون الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر إثر انتشار وباء كورونا ويقوموا ببيع الكمامات الطبية غير صالحة للاستخدام الطبي للجمهور والكحولات المغشوشة بمحافظات الجمهورية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

كما طالب عضو مجلس النواب، الشعب المصري بكافة طوائفه بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد الأربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية..