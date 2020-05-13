أخبار مصر | تحرك برلماني لصرف رواتب العمالة المؤقتة بكفر الشيخ

وأضاف "الجندى" في بيان له، اليوم الأربعاء، أن الكثير من العاملين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من ٥ أشهر، موضحا أن القيادة السياسية فى ظل الظروف الحالية قررت صرف ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة، بسبب فيروس كورونا وتوقف العمل لمدة ٣ شهور رأفة بظروفهم فما بالنا بهؤلاء العاملين الذين يعتمدون اعتمادا كليا على الراتب.

وشدد عضو مجلس النواب، على الحكومة بسرعة صرف رواتب العاملين المؤقتين بمديريات كفرالشيخ قبل حلول عيد الفطر المبارك.

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وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى اليوم.

2980 حالة تحولت نتائجها من إيجابية لسلبية



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.

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تسجيل 338 إصابة جديدة بكورونا.. و12 وفاة



وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية..

