أخبار مصر | نصائح هامة لمربي الثروة الحيوانية والداجنة في الطقس الحار

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر نصائح هامة لمربي الثروة الحيوانية والداجنة في الطقس الحار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ١٠ نصائح للتصدي لموجات الارتفاعات الحادة في درجات حرارة الجو، وذلك للحفاظ على القطعان ومقاومة الإجهادات الحرارية، والتي تؤثر سلبًا على معدلات أداء الحيوان والدواجن، في العنابر والحظائر التي تعمل بنظام التربية المفتوحة.

وأكدت النصائح على ضرورة الحذر من زيادة نسبة الرطوبة داخل العنابر أو الحظائر، من خلال عدم الإسراف في استخدام المياه داخل العنابر في الأجواء الحارة سواء رش الأرضيات أو الحوائط أو الغسيل، لأن ذلك يُزيد من الإجهاد الحراري على الحيوان أو الطيور، بسبب تشبع جو العنبر ببخار الماء.

ولفتت النصائح إلى أنه للحد من نهجان الحيوان أو الطائر، يتم إضافة نصف جم من بيكربونات الصوديوم (كربوناتو) إلي كل لتر ماء شرب ليعادل من حموضه الدم ويساعد من سيولته، ومنع اللزوجة، كذلك إضافة ربع قرص أسبرين إلي كل لتر من ماء الشرب، أو إضافة فيتامين (ج) إلي مياه الشرب بالجرعات المقررة، لطرد الشوارد من الدم ونواتج التمثيل الغذائي الضارة، والتي تزيد في الأجواء الحارة.

وأشارت الي ضرورة تجنب تقديم الأعلاف والعلائق المركزة خلال ساعات النهار الحارة للحد من زيادة الإجهادات الحرارية على الجسم.

وأوضحت اذ تم استخداما وسائل تبريد يجب أن تكون مرتفعة، وعلى وضع أعلى من مستوى الحيوان أو الطائر، لضمان استفادته منه، محذرة من تشغيل الشفاطات خلال ساعات النهار الحارة، لعدم تجديد الهواء بآخر ساخن من البيئة الخارجية.

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وأكدت على أهمية توفير المياه النظيفة للشرب وزيادة عدد السقايات في القطعان الأرضية لمواجهة الطلب المتزايد على ماء الشرب، فضلا عن ضرورة تجنب الإفراط في التعامل او الامساك بالحيوان أو الطائر قدر المستطاع خلال ساعات النهار الحارة، مع تقليل شدة الإضاءة لأقل ما يمكن للحد من نشاط الطيور.

وحذرت التوصيات من إجراء التلقيحات طبيعة كانت أو اصطناعية خلال ساعات النهار الحارة، حيث ينبغي تأخيرها إلى ما بعد انكسار الموجة الحارة بعدة ساعات، مؤكدة على تطبيق ضوابط الأمن والأمان الحيوي، وضبط جرعات الأدوية والإضافات.

وأشارت إلى أنه في حال نقل الطيور والحيوانات، يجب ان يتم ذلك ليلًا، وعدم تحميل أعداد كبيرة من الطيور في الأقفاص، أو الحيوانات في المركبات، ويمنع توقف المركبات المحملة خلال النقل.

وناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، كافة المربيين بضرورة التواصل مع القطاع، في حال ظهور اية مشكلات، وذلك على مدار الساعة، على الواتساب 01558626682 ----- 01558626681.

كما ناشد القطاع صغار مربى الدواجن، بالتواصل مع القطاع، للاستفادة من مبادرة البنك المركزي بقروض ميسره 5%، لتطوير عنابرهم ورفع كفاءتها وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، طبقًا للبروتوكولات الموقعة بين الوزارة، وبعض البنوك الوطنية.

